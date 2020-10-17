Ученые назвали фактор, повышающий летальность от COVID-19 в шесть раз
Исследователи Ливерпульского университета установили, что при последовательном заболевании сезонным гриппом и коронавирусом риск летального исхода от COVID-19 увеличивается в шесть раз.
Данный вывод был сделан на основе результатов эксперимента, проведенного на мышах.
Уточняется, что первая группа грызунов была заражена только новым типом коронавируса, вторая - последовательно гриппом и COVID-19.
В ходе работы выяснилось, что у грызунов второй группы течение заболевания оказалось более тяжелым - наблюдалась быстрая потеря веса, более серьезное повреждение легких.
«Концепция «двойного заражения» очень опасна, и необходимо принять меры по смягчению последствий в ходе комплексных ответных мер», - говорится в материале на портале bioRxiv.
Ранее специалисты рассказали, что тяжелое течение коронавируса может быть вызвано ожирением и недостатком витамина D.