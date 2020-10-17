В ВМФ провели модернизацию спасательных глубоководных аппаратов

В Военно-Морском Флоте РФ в рамках выполнения первого этапа «Концепции поисково-спасательного обеспечения» создана эффективная система модернизации, ремонта и сервисного обслуживания спасательных глубоководных типа «Приз», способных погружаться на глубины до 1000 метров и спасательных глубоководных аппаратов типа «Бестер», способных погружаться на глубины до 700 метров.

«Эти аппараты предназначены для оказания помощи аварийным подводным лодкам и спасения подводников», - сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Он, также отметил, что «за последние годы шесть спасательных глубоководных аппаратов, входящих в состав служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов, прошли необходимый цикл модернизации и ремонта на предприятиях».

Новую программу ремонта, модернизации, сервисного обслуживания стоящих на вооружении флотов ВМФ России спасательных глубоководных аппаратов Николай Евменов утвердил в 2019 году. Она была разработана главным командованием ВМФ во взаимодействии с промышленностью и рассчитана на более чем десять лет.

«Наряду с модернизацией и ремонтом, данная программа предусматривает и работу по созданию следующего поколения спасательных глубоководных аппаратов», - пояснил адмирал Николай Евменов.

Как рассказал главком ВМФ России, 16 октября на «Канонерском судоремонтном заводе» в Санкт-Петербурге завершен ремонт и модернизация спасательного глубоководного аппарата «АС-28» (типа «Приз») для службы поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота. Аппарат прошел ряд испытаний и в ближайшие дни будет доставлен в Севастополь.

В 2021 году на «Канонерском заводе» планируется завершить модернизацию и ремонт автономного спасательного глубоководного подводного аппарата «АС-36» «Бестер» Северного флота. В настоящее время ведутся работы по обновлению ряда систем аппарата, что значительно усилит эффективность его характеристик и расширит возможности по оказанию помощи аварийным подводным лодкам. Речь идет о новых системах позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля, а также об обновленных системах жизнеобеспечения.

Экипажи спасательных глубоководных аппаратов имеют практический опыт их эксплуатации и регулярно участвуют в проводимых Главным командованием ВМФ учениях по организации поисково-спасательного обеспечения. В частности, на каждом флоте в обязательном порядке, ежегодно отрабатывается оказание помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Такие учения максимально приближены к реальной обстановке, что позволяет качественно подготовить флотских спасателей.