Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ВМФ провели модернизацию спасательных глубоководных аппаратов

Валентина Пескова
19:45 17.10.2020
Спасательные аппараты «Бестер» и «Приз» предназначены для оказания помощи аварийным подводным лодкам и спасения подводников.
В ВМФ провели модернизацию спасательных глубоководных аппаратов
© Фото: Минобороны РФ

В Военно-Морском Флоте РФ в рамках выполнения первого этапа  «Концепции поисково-спасательного обеспечения» создана эффективная система модернизации, ремонта и сервисного обслуживания спасательных глубоководных типа «Приз», способных погружаться на глубины до 1000 метров и спасательных глубоководных аппаратов типа «Бестер», способных погружаться на глубины до 700 метров.

«Эти аппараты предназначены для оказания помощи аварийным подводным лодкам и спасения подводников», - сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Он, также отметил, что «за последние годы шесть спасательных глубоководных аппаратов, входящих в состав служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов,  прошли необходимый цикл модернизации и ремонта на предприятиях».

Новую программу ремонта, модернизации, сервисного обслуживания стоящих на вооружении флотов ВМФ России спасательных глубоководных аппаратов Николай Евменов утвердил в 2019 году. Она была разработана главным командованием ВМФ во взаимодействии с промышленностью и рассчитана на более чем десять лет.

«Наряду с модернизацией и ремонтом, данная программа предусматривает и работу по созданию следующего поколения спасательных глубоководных аппаратов», - пояснил адмирал Николай Евменов.

Как рассказал главком ВМФ России, 16 октября на «Канонерском судоремонтном заводе» в Санкт-Петербурге завершен ремонт и модернизация спасательного глубоководного аппарата «АС-28» (типа «Приз») для службы поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота. Аппарат прошел ряд испытаний и в ближайшие дни будет доставлен в Севастополь.

В 2021 году на «Канонерском заводе» планируется завершить модернизацию и ремонт автономного спасательного глубоководного подводного аппарата «АС-36» «Бестер» Северного флота. В настоящее время ведутся работы по обновлению ряда систем аппарата, что значительно усилит эффективность его характеристик и расширит возможности по оказанию помощи аварийным подводным лодкам. Речь идет о новых системах позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля, а также об обновленных системах  жизнеобеспечения.

Экипажи спасательных глубоководных аппаратов имеют практический опыт их эксплуатации и регулярно участвуют в проводимых Главным командованием ВМФ учениях по организации поисково-спасательного обеспечения. В частности, на каждом флоте в обязательном порядке, ежегодно отрабатывается оказание помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Такие учения максимально приближены к реальной обстановке, что позволяет качественно подготовить флотских спасателей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:55 В стране и мире
Видео
Подозреваемый в убийстве учителя под Парижем имел статус беженца во Франции
17:04 В стране и мире
Видео
Космонавты отремонтировали систему подачи кислорода на МКС
15:00 В стране и мире
Видео
В Астрахани открыли обновленный центр морской и физической подготовки ЦСКА
14:42 В стране и мире
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице на выходных
13:21 Армия
Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели тренировку по связи
Популярное
Популярное
Видео
Пародия Галкина на Зеленского привела в ярость украинцев
Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Эксперт рассказал, как незаметно для всех переписываться в WhatsApp
Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты
Видео
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.