Скончалась праправнучка Александра Пушкина

Праправнучка Александра Пушкина, профессор Галина Усова ушла из жизни на 82-м году жизни в Мичуринске Тамбовской области. Об этом сообщил начальник управления общественных связей Мичуринского государственного аграрного университета Дмитрий Галкин.

Усова была праправнучкой поэта по линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой.

За свою жизнь она была удостоена звания профессора, доктора сельскохозяйственных наук. Помимо этого, является одним из авторов «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы», имеет.

Прощание с Усовой состоится в Боголюбском кафедральном соборе утром 18 октября, пишет ТАСС.