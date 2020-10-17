Врачи борются за жизнь девочек, выброшенных из окна матерью под Саратовом

Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер сообщил «Звезде», что медики делают все возможное для стабилизации состояния девочек, выброшенных матерью из окна.

По его словам, при поступлении состояние обеих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, однако сейчас одной из них удалось стабилизироваться.

«Медицинская помощь им оказывается в полном объеме. Состояние одной из девочек средней степени тяжести, вторая по-прежнему находится в крайне тяжелом. Пока рано делать прогнозы, медики борются за жизнь обеих девочек», - сказал Грайфер.

Инцидент произошел днем 17 октября. По версии следствия, местная жительница попыталась убить двух своих дочерей, после чего ранила себя ножом в грудь.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - покушения на жизнь детей.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.