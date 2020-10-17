В Ельце дети осквернили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны

Следственный комитет Липецкой области проводит проверку по факту осквернения памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Ельце.

По сообщению следствия, поводом для проверки стала видеозапись мониторинга камер системы «Безопасный город», благодаря которой установлен факт осквернения мемориала Вечный огонь на улице Коммунаров.

На записи видно, как пятеро детей водят хоровод вокруг памятника, бросают в огонь окурки, поджигают венки и справляют нужду. Все участники инцидента были установлены - самому старшему из них 17 лет, остальным - от 7 до 9 лет.

На данный момент проводится проверка с целью выяснений всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

За вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, совершенный группой лиц, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет (ч.2 ст. 214 УК РФ).