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Подозреваемый в убийстве учителя под Парижем имел статус беженца во Франции

Светлана Головина
Владислав Кустов
17:55 17.10.2020
В ходе расследования было установлено, что мужчина имел вид на жительство, действующий до марта 2030 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Руководитель антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что мужчина, обезглавивший учителя на окраине Парижа, имел статус беженца.

В ходе расследования было установлено, что у подозреваемого есть вид на жительство, действующий до марта 2030 года.

«Это - чеченец с российским гражданством, ему было предоставлено убежище. Проживал в городе Эврее», - уточнил прокурор.

В то же время, руководитель пресс-службы российского посольства Сергей Паринов заявил, что подозреваемый не имеет никакого отношения к России, поскольку проживал во Франции уже 12 лет.

Дипломат акцентировал, что его семья была принята французской стороной и проживала на основании долгосрочного вида на жительство с 2008 года. Собственный документ подозреваемый получил в этом году по достижении совершеннолетия.

Помимо этого, Паринов напомнил, что гражданство России утрачивается с получением статуса политического беженца, пишет ТАСС.

Трагедия произошла вечером 16 октября в Конфлан-Сент-Онорин. Рядом с учебным заведением предполагаемый убийца обезглавил учителя, после чего сам был ликвидирован в ходе задержания.

На данный момент в рамках расследования задержаны девять человек, в том числе родственники нападавшего.

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