В стране и мире Космонавты отремонтировали систему подачи кислорода на МКС Алексей Курильченко Функционирование системы «Электрон-ВМ» восстановлено в полном объеме. © Фото: NASA Экипаж Международной космической станции успешно восстановил работу системы подачи кислорода «Электрон-ВМ». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». «Экипаж Международной космической станции под руководством специалистов главной оперативной группы управления полётом станции успешно провел восстановительные работы по возобновлению функционирования системы "Электрон-ВМ". В результате система была вновь запущена и функционирует в полном объёме» - сообщили в корпорации. О неисправности системы подачи кислорода стало известно 15 октября. В «Роскосмосе» уточнили, что поломка не угрожает жизни экипажа – на станции имеется достаточный запас кислорода на случай внештатных ситуаций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика