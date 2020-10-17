Космонавты отремонтировали систему подачи кислорода на МКС
Функционирование системы «Электрон-ВМ» восстановлено в полном объеме.
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Экипаж Международной космической станции успешно восстановил работу системы подачи кислорода «Электрон-ВМ». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
«Экипаж Международной космической станции под руководством специалистов главной оперативной группы управления полётом станции успешно провел восстановительные работы по возобновлению функционирования системы "Электрон-ВМ". В результате система была вновь запущена и функционирует в полном объёме» - сообщили в корпорации.
О неисправности системы подачи кислорода стало известно 15 октября. В «Роскосмосе» уточнили, что поломка не угрожает жизни экипажа – на станции имеется достаточный запас кислорода на случай внештатных ситуаций.