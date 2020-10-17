В стране и мире Рогозин анонсировал запуск биологического спутника «Ковчег» в космос в 2024 году Алексей Курильченко Биологический спутник разрабатывается совместно с МГУ. © Фото: Роскосмос Госкорпорация «Роскосмос» намерена запустить в космос биологический спутник «Ковчег» для изучения влияния отсутствия воздействия магнитного поля Земли на биологические объекты. Об этом сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин. «Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля. В 2024 году состоится запуск космического аппарата "Ковчег", который пробудет 4 недели на орбите до 20 тысяч километров. Он предназначен для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии» - написал Рогозин на своей странице в Twitter. Впервые об исследовательском спутнике стало известно в 2019 году. В мае Рогозин сообщил, что Роскосмос совместно с МГУ разрабатывает космический «Ноев Ковчег» и собирается отправить его в дальний космос. Этот запуск позволит установить, как влияют на живой организм условия дальнего космоса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика