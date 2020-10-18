Без хлеба и зрелищ: российские звезды рассказали, как живут без концертов во время пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции захватила все без исключения области человеческой жизни, никого не оставив в стороне. Вынужденные ограничения заставили весь мир в общем и россиян в частности пересмотреть взгляды на привычное времяпровождение и любимые занятия. Поход в ресторан или посещение концерта стали либо невозможными, либо уже не такими комфортными из-за необходимости соблюдения масочного режима и применения дезинфицирующих средств. Концертные залы пустуют, промоутеры пытаются найти выходы из положения, а непосредственно исполнители песен, актеры и музыканты вынуждены просто ждать, пока вновь смогут встретиться с любимыми зрителями воочию.

Данные по перенесенным либо отмененным концертам, запланированным ранее на период пандемии, четко дают понять, насколько объемен масштаб «поражения» области развлечений России. По последним сведениям, один только Crocus City Hall, занимающий одну из лидирующих позиций по количеству проводимых мероприятий и задействованных в них артистов первой величины, понес потери в сразу несколько десятков выступлений.

«С марта этого (2020 - прим. ред.) года 71 мероприятие было перенесено на другие даты, 11 мероприятий отменены. В “Вегас Сити Холле” было перенесено 34 мероприятия, 8 были отменены. Некоторые мероприятия из перечисленных организаторы были вынуждены переносить повторно», - сообщает пресс-служба концертного зала Crocus City Hall.

И это еще не говоря, к примеру, о концертном зале «Россия» или Государственном Кремлевском Дворце, принимающем самые громкие и самые масштабные события и гостей, и огромном количестве ночных клубов, загородных комплексов и баров, где также часто выступают звезды более мелкого калибра и начинающие исполнители.

Еще одна из самых крупных московских площадок для проведения массовых мероприятий, ВТБ Арена, сразу встречает посетителей своего сайта сообщением о возможных изменениях в датах проведения концертов. На настоящий момент (17 октября 2020 года - прим. ред.) в планах организаторов все еще значатся несколько ближайших выступлений отечественных артистов. На афишах ряда приглашенных иностранных гостей красуется красный штамп «отмена концерта».

«Друзья, с болью в сердце сообщаем, что Найл Хоран (Niall Horan, ирландский певец, некогда участник группы One Direction - прим. ред.) отменяет весь мировой тур в этом году. Ситуация в мире очень нестабильная и артисты вынуждены менять свои планы, чтобы никого не подвергать риску. Нам очень жаль, но концерт в Москве не состоится», - говорится в одном из объявлений ВТБ Арены.

© Григорий Сысоев, РИА Новости

Возвращаясь к Государственному Кремлевскому дворцу, отметим, что концертная деятельность в нем прекратилась еще в самом начале пандемии - в марте 2020 года. С того момента, в дворце проводятся лишь записи для телевидения и онлайн-мероприятий. Как упомянули в отделе по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ГКД, подобные тренды оказались в новинку месту с 60-летней живой концертной историей.

Заместитель начальника отдела Константин Ярошевский рассказал, как Кремлевский дворец ежедневно получает десятки обращений от граждан, желающих как можно быстрее оказаться в любимом концертном зале. По его данным, непосредственно отменились, начиная с марта, лишь единицы концертов, но количество перенесенных «перевалило за сотню».

«Мы очень надеемся, что вскоре ситуация изменится в лучшую сторону, и залы Кремлевского дворца наполнятся тысячами любителей музыки. Пока мы занимаемся поиском новых удачных дат для отменяемых и переносимых мероприятий и параллельно развиваем историю с онлайн-мероприятиями», - заявил Ярошевский.

© Виталий Тимкив, РИА Новости

Российский шоу-бизнес значительно пострадал от наступившей коронавирусной эпидемии. «Звезда» пообщалась с некоторыми исполнителями, артистами и деятелями медийной сферы, чтобы узнать, когда они ждут полного снятия ограничений и что собираются предпринять, чтобы пережить их и вновь собирать полные залы.

К примеру, певица Пелагея с сожалением признала, что ситуация сложилась действительно сложная, так как коронавирус затронул не только непосредственно исполнителей, но и весь персонал, с которым работают они и концертные площадки.

«Положение сложно тем, что совершенно непонятно, когда все это закончится. Концерты переносятся каждый месяц, и так практически с начала года. Никаких прогнозов мы не имеем, и пока непонятно, что будет дальше», - поделилась она.

© Тарас Литвиненко, РИА Новости

У самой Пелагеи полностью отменился целый тур. Исполнительница прогнозирует его начало на весну 2021 года, но большой уверенности в этом у нее нет.

Отвечая на вопрос о том, как ей удается жить фактически без заработка, Пелагея отметила, что в этом помогают имеющиеся накопления. При этом она также старается помогать музыкантам своей группы, которым тоже необходимо содержать свои семьи.

«Это люди, которые работают со мной много лет, и я несу за них ответственность», - подчеркнула певица.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Звезде» о своем видении ситуации. Он оценил положение своей отрасли как тяжелейшее, так как тоже не забывает про всех участников концертной деятельности, включая обслуживающий персонал.

«Это сотрудники концертных залов, это люди, которые инвестировали деньги в оборудование, это инженеры, технологи, это люди, которые ставят экраны, которые ставят звук, которые ставят свет, это художники по свету, рабочие сцены - огромное количество людей, которые сегодня просто остаются без работы», - с прискорбием отметил Пригожин.

Он также признал, что выходит из положения лишь благодаря своей предусмотрительности и сформированной заранее «подушке безопасности», но при этом Пригожин особенно подчеркнул, что выйти из любой тяжелой ситуации помогают не столько финансовые средства, сколько близкие люди и друзья.

«Складывается ощущение, что все артисты находятся “в жиру” - нет, это совсем не так. За этим стоит огромный труд, огромные трудности, огромные сложности», - поделился продюсер.

По прогнозам Пригожина, первые концерты начнутся не ранее апреля 2021 года. В настоящий момент он занят студийной работой и не собирается организовывать публичные выступления.

Певица Наталья Подольская, в свою очередь, в разговоре со «Звездой» выразила надежду на лучшее. Пока ее концерты постоянно переносятся, начиная с весны 2020 года, ей приходится довольствоваться немногочисленными частными выступлениями и предложениями рекламного характера.

Солист популярной группы «Руки вверх» Сергей Жуков признался, что испытывает значительные трудности, еще начиная с января текущего года. Это связано с масштабами проводимых коллективом концертов.

«Дело в том, что минимальное количество зрителей на наших концертах - 5000 человек. От пяти до десяти тысяч, стадионы, дворцы спорта. Поэтому нас это коснулось больнее всех. Те, кто работал в залах, к примеру, на 500 мест, может быть, и продолжают работать, но не мы. Уже 9 месяцев мы без концертов», - рассказал фронтмен «Руки вверх».

© Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Однако при этом Жуков смог найти и определенные плюсы в отсутствии концертной деятельности. Помимо того, что имеющиеся средства позволили ему на время безболезненно расслабиться, открылось больше свободного времени для родных и близких.

«Пересмотрели немного свое существование, поэтому спокойной занимаемся семьей, ждем перемен и надеемся на хорошее, верим в лучшее», - заявил он.

Так, мало кто из представителей шоу-бизнеса, с которыми удалось поговорить «Звезде», позитивно оценил ситуацию на развлекательном рынке России. Каждому приходится находить собственные возможности, чтобы держаться «на плаву», а зачастую и для помощи своим ближайшим коллегам. Однако никто также и не выразил исключительно негативных настроений - все россияне находятся «в одной лодке» и верят в благополучное завершение пандемии.