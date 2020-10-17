В офисе Зеленского похвалились «отличным результатом» визита украинской делегации в Турцию

Украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским вернулась из Турции после двухдневного визита. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, отличные результаты визита закреплены в нескольких документах.

«Очевидно, что из Турции, так же, как и после саммита Украина-ЕС и Великобритании, наша делегация возвращается с отличным результатом - конкретным и закрепленным в нескольких документах. Сильно увеличивается военное сотрудничество. Работать совместно с Турцией, которая настойчиво продвигается именно в этом направлении, над развитием военно-промышленных проектов, для нас очень перспективно» - написал он в Facebook.

Также Ермак отметил, что Украина существенно усилила сотрудничество с Турцией по линии структур безопасности. По мнению главы офиса президента, Турция полностью поддерживает стремление Украины к вступлению в НАТО. Также Ермак отметил, что страны продолжат развивать отношения в таких областях как развитие портов, финансовый сектор и промышленность.