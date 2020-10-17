В Омске из-за тепла снова зацвели яблони и шиповник
Цветение деревьев началось в одном из городских парков.
© Фото: Наталья Уланова, omskzdes.ru
В субботу, 17 октября, жители Омска обнаружили, что в городе по второму кругу распустились цветы яблони и шиповника.
По словам очевидцев, цветение деревьев началось в одном из городских парков. Кроме того, в некоторых местах были обнаружены распустившиеся желтые одуванчики.
Отмечается, что причиной необычного для осени явления стали высокие температуры воздуха, которые дали толчок к формированию плодовых почек.
Обычно цветение яблони и шиповника происходит в мае-начале июня, пишет портал «Омск Здесь».