В Омске из-за тепла снова зацвели яблони и шиповник

В субботу, 17 октября, жители Омска обнаружили, что в городе по второму кругу распустились цветы яблони и шиповника.

По словам очевидцев, цветение деревьев началось в одном из городских парков. Кроме того, в некоторых местах были обнаружены распустившиеся желтые одуванчики.

Отмечается, что причиной необычного для осени явления стали высокие температуры воздуха, которые дали толчок к формированию плодовых почек.

Обычно цветение яблони и шиповника происходит в мае-начале июня, пишет портал «Омск Здесь».