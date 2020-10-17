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В Омске из-за тепла снова зацвели яблони и шиповник

Светлана Головина
16:18 17.10.2020
Цветение деревьев началось в одном из городских парков.
В Омске из-за тепла снова зацвели яблони и шиповник
© Фото: Наталья Уланова, omskzdes.ru

В субботу, 17 октября, жители Омска обнаружили, что в городе по второму кругу распустились цветы яблони и шиповника.

По словам очевидцев, цветение деревьев началось в одном из городских парков. Кроме того, в некоторых местах были обнаружены распустившиеся желтые одуванчики.

Отмечается, что причиной необычного для осени явления стали высокие температуры воздуха, которые дали толчок к формированию плодовых почек.

Обычно цветение яблони и шиповника происходит в мае-начале июня, пишет портал «Омск Здесь».

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