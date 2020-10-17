Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии договоренности по ОПЕК+

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении пресс-службы говорится, что в ходе беседы обсуждались доверенности в формате ОПЕК+ и возможности их реализации. Также обе стороны подчеркнули готовность вести диалог по этой теме рад поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Ранее, 13 октября, Путин также проводил телефонные переговоры с наследным принцем. Кремль сообщил, что в ходе разговора была дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений и выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества.