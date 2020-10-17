В прокуратуре Саратовской области рассказали о состоянии выброшенных из окна детей

Состояние двух девочек, выброшенных из окна четвертого этажа, оценивается врачами как стабильно тяжелое. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Саратовской области.

По предварительным данным следствия, 39-летняя жительница Саратова попыталась убить двух своих дочерей, выбросив из окна своей квартиры. После этого женщина ранила себя ножом в грудь – сообщают следователи.

Следственный комитет возбудил по отношению к женщине уголовное дело по факту покушения на жизнь детей. Сейчас все трое участников дела находятся в больнице. Следователи ведут расследование и устанавливают все детали произошедшего. На место трагедии выехал заместитель прокурора региона.