Житель Белгородской области построил пиратский музей

Житель села Купино Белгородской области Валерий Кику собственноручно построил музей в форме парусного корабля XVI века. Свое сооружение он назвал «Золотой Ланью» в честь корабля великого мореплавателя Френсиса Дрейка. Высота корабля составляет около 8 метров, длина – 23 метра.

По словам Валерия, он мечтал построить свой собственный корабль с самого детства. Строительство галеона было начато в 2014 году. Сейчас достроена внешняя часть музея – внутри расположена лишь небольшая коллекция моделей кораблей. Валерий планирует продолжить работу – добавить пушки и снасти.

Также Валерий признался, что соседи долгое время не одобряли его увлечение – они не могли понять, что строит Кику на своем участке. Однако теперь музей начинает обретать популярность – посетить сухопутный корабль приезжают со всей Белгородской области - сообщают «Известия».