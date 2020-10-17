Самолет в Шереметьево столкнулся со служебной машиной

В московском аэропорту Шереметьево самолет столкнулся с автомобилем, перевозившим бортовое питание. Пострадавших в результате происшествия нет, говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в субботу, 17 октября, около 10 часов 30 минут.

Уточняется, что самолет прилетел из Новосибирска и при заруливании столкнулся с автомобилем, который перевозил бортовое питание. Высадка пассажиров проводилась в штатном режиме.

Проверку по данному факту будет проводить московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

По ее итогам будут приняты советующие меры, пишет РИА «Новости» со ссылкой ведомство.