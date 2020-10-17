В стране и мире В Астрахани открыли обновленный центр морской и физической подготовки ЦСКА Светлана Головина На торжественной церемонии открытия присутствовал замминистра обороны России Николай Панков. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Заместитель министра обороны России Николай Панков открыл после капитального ремонта спортивный центр морской и физической подготовки ЦСКА в Астраханской области. «Реконструкция плавательного комплекса, я думаю, послужит дальнейшему развитию физической культуры и спорта не только в Каспийской флотилии, но и в целом в городе Астрахани», - сказал замминистра на торжественной церемонии открытия. Панков отметил, что спортивный комплекс имеет свою интересную историю, отмеченную победами на всероссийских и международных соревнованиях. Также замминистра подчеркнул, что военное ведомство развивает спорт в вооруженных силах, в том числе совершенствует физкультурно-спортивную инфраструктуру. «Это важная задача, это финансово емкая задача, но мы стараемся последовательно ее решать год от года, объект от объекта, улучшая и развивая спортивную инфраструктуру нашей российской армии», - заключил он. Накануне Панков побывал с визитом на строительстве конноспортивного комплекса и международной сухопутной полосы препятствий в спортивном центре ЦСКА в подмосковных Ватутинках. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика