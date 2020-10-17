Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице на выходных

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об ухудшениях прогноза погоды. На предстоящих выходных ожидается дождь с мокрым снегом, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с перемещением активного циклона с юго-запада на северо-восток через территорию города Москвы с 21.00 17 октября и сохранением до 15.00 18 октября ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные, ночью и утром местами гололедица; в течение всего периода и до конца суток 18 октября усиление ветра 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

МЧС советует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, находясь на улице, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию и избегать резких маневров при управлении автомобилем. Ведомство также рекомендует не оставлять детей без присмотра.