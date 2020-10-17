В Саратове мать выбросила из окна своих детей

Сотрудники правоохранительных органов города Саратов задержали женщину, которая, по предварительным данным, попыталась убить своих дочерей. Жительница Заводского района выкинула двух девочек - 5 и 8 лет – из окна своей квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома. Об инциденте сообщила пресс-служба Следственного управления Саратовской области.

Сообщается, что обе девочки выжили, им оказывается необходимая медицинская помощь. В отношении матери возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух малолетних лиц (ч. 3 ст. 30 - п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

На данный момент сотрудники СК осматривают место происшествия и проводят следственные действия. Подозреваемая была доставлена в медицинское учреждение. Следователи намерены досконально исследовать в причины и условия, которые привели к трагедии, сообщает пресс-служба СК.