Убегавший от машины медвежонок попал на видео

В Сети появилось видео, на котором маленький медвежонок убегает от автомобиля.

На кадрах видно, как животное во всю прыть мчится по дороге, освещаемое фарами автомобиля. В итоге медвежонок сворачивает в сторону и скрывается из виду.

Видео опубликовано в официальном аккаунте в Instagram Ингушского государственного университета. В описании к нему указано, что животное во время ночного патрулирования в заповеднике «Эрзи» обнаружили госинспекторы. Скорее всего, патруль отгонял медведя в лес с дороги.