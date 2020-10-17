В стране и мире В Калифорнии введен режим масштабного бедствия из-за пожаров Алексей Курильченко Площадь возгорания достигла полутора миллионов гектаров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ImageSpace, Keystone Press Agency, Globallookpress Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима масштабного бедствия в Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в Twitter. «Я только что разговаривал по телефону с Дональдом Трампом, который одобрил запрос на введение режима масштабного бедствия. Я благодарен за быстрый ответ» - написал губернатор. Введение режима бедствия позволит федеральным властям выделить дополнительные средства на помощь руководству штатов, пострадавших от пожаров. На данный момент пламя зафиксировано в 10 штатах, общая площадь возгораний превышает 1,5 млн. гектаров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика