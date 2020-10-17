В Калифорнии введен режим масштабного бедствия из-за пожаров
Площадь возгорания достигла полутора миллионов гектаров.
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Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима масштабного бедствия в Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в Twitter.
«Я только что разговаривал по телефону с Дональдом Трампом, который одобрил запрос на введение режима масштабного бедствия. Я благодарен за быстрый ответ» - написал губернатор.
Введение режима бедствия позволит федеральным властям выделить дополнительные средства на помощь руководству штатов, пострадавших от пожаров. На данный момент пламя зафиксировано в 10 штатах, общая площадь возгораний превышает 1,5 млн. гектаров.