Правительство одобрило выделение средств для региональных соцдоплат к пенсиям

Кабинет министров РФ одобрил проект для выплаты социальных доплат к пенсии в регионах страны. Его принятие позволит российским субъектам обеспечить выплату региональных соцдоплат к пенсии в полном объеме.

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», - говорится в сообщении на сайте Кабмина РФ.

Также правительство рассмотрело проект ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 18 федерального закона «О страховых пенсиях».

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 17 и 18 федерального закона "О страховых пенсиях " и внести его в Государственную думу в установленном порядке». - отмечается в документе.

Принятие законопроекта позволит устранить правовые коллизии в части обеспечения прав родителей инвалидов с детства на сохранение после достижения инвалидом совершеннолетия и признания его судом недееспособным повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности.