Прокладку трубопровода в Крыму закончат в конце декабря

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что строительство трубопровода из Кадыковского карьера в Крыму будет завершено к концу декабря. Об этом сказал советник директора Главного военно-строительного управления номер 4 Алексей Трубачев.

«Согласно поручению Министерства обороны, военно-строительный комплекс приступил к работам на двух объектах. Первый объект перебросит воду из Кадыковского карьера через реку Черное. Второй объект - водозабор на реке Бельбек» - сообщил советник.

Из-за продолжительной засухи реки на полуострове сильно обмельчали, что привело к дефициту воды. Единственного доступного запаса воды – в Чернореченском водохранилище - хватит на три месяца. Строительство трубопровода может решить эту проблему. По словам руководителей строительства, трубы на объектах прослужат не менее ста лет.