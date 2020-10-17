СМИ: боевик нейтрализован в ходе спецоперации в Ингушетии
По информации СМИ, боевик находился в розыске по делу о хранении боевого оружия.
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Силовики провели спецоперацию в Ингушетии, в результате которой в Назрани был нейтрализован боевик, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Мужчина находился в автомобиле ВАЗ-2106. По информации СМИ, правоохранители проводили оцепление на территории близ жилых домов рядом с местом операции.
По данным «Интерфакса», боевик был в розыске по делу о хранении боевого вооружения, владел сетью проката охолощенного оружия. До этого СМИ сообщало и перестрелке со взрывом автомобиля в городе.
Также в местном МЧС сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ. Как отметили в ведомстве, для тушения привлекались девять человек и две единицы техники.