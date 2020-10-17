СМИ: боевик нейтрализован в ходе спецоперации в Ингушетии

Силовики провели спецоперацию в Ингушетии, в результате которой в Назрани был нейтрализован боевик, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Мужчина находился в автомобиле ВАЗ-2106. По информации СМИ, правоохранители проводили оцепление на территории близ жилых домов рядом с местом операции.

По данным «Интерфакса», боевик был в розыске по делу о хранении боевого вооружения, владел сетью проката охолощенного оружия. До этого СМИ сообщало и перестрелке со взрывом автомобиля в городе.

Также в местном МЧС сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ. Как отметили в ведомстве, для тушения привлекались девять человек и две единицы техники.