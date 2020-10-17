В стране и мире Глава Хакасии сообщил о заражении коронавирусом Алексей Курильченко Об этом Валентин Коновалов написал в Instagram. © Фото: Пресс-служба президента РФ Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов заразился коронавирусом. Об этом 32-летний политик сообщил на своей странице в Instagram. «От вируса никто не застрахован. Сегодня у меня подтвердился COVID-19. Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме» - написал Коновалов. Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новую статистику заболеваемости. За прошедшие сутки в России подтвердились 14 922 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 384 235. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика