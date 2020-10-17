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В Минздраве РФ объяснили роль иммунитета в борьбе с COVID-19

Анна Берестовая
01:03 17.10.2020
Знать о состоянии своей иммунной системы в условиях пандемии должен знать каждый человек.
В Минздраве РФ объяснили роль иммунитета в борьбе с COVID-19
© Фото: pixabay.com

Как и с другими инфекционными заболеваниями, в случае с коронавирусом играет крайне значимую роль иммунитет. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Министерства России, академик РАН Рахим Хаитов.

«Совершенно очевидно, что если иммунная система в порядке и нормально функционирует, то люди, либо не болеют, либо легко переносят болезнь», - указал специалист.

Эксперт объяснил, что тяжелое течение заболевание и летальные исходы, по имеющимся наблюдениям, были связаны со слабой работой иммунной системы организма.

«Ослабляется она от влияния множества причин: стресс, хронические инфекции, опухоли, ожоги. Все это вторичные иммунодефициты. Есть также и первичные, но, к счастью, их мало», - отметил Хаитов.

Иммунолог подчеркнул, что знать о состоянии своей иммунной системы в условиях пандемии необходимо каждому человеку. О проблемах в данной области могут свидетельствовать разные факторы, к примеру, частые простудные заболевания. Если у человека 15-20 раз в году возникает насморк, заболевания верхних и нижних дыхательных путей или возникают иные подозрения относительно работы иммунитета следует обратиться в институт иммунологии, либо в те институты, где есть специальные отделы и лаборатории - для проверки иммунного статуса.

«В случае если он в порядке, нужно выполнять рекомендации врачей по лечению простудных заболеваний. Если же иммунная система ослаблена, то врач порекомендует препараты, изготовленные на основе доказательной медицины, которые прошли клинические испытания двойным слепым методом с рандомизированной выборкой», - заключил врач.

Иммунолог также рассказал о текущих результатах клинических испытаний первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной институтом Гамалеи совместно с МО РФ, отметив, что об эффективности препарата можно будет судить не ранее, чем через полгода.

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