«Тотальный диктант» проходит в России и мире

Сегодня, 17 октября, стартовала ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант». Участники акции имеют возможность написать его из дома – пандемия коронавируса вынудила организаторов перенести проект в онлайн-режим.

В этом году участие в диктанте примут жители России и других стран – всего около 70 государств. Тема этого года - жизнь и судьба ученого Константина Циолковского. Автор текста диктанта - писатель Андрей Герасимов – также выступит и в качестве одного из дикторов.

По словам организаторов диктанта, текст будет разделен на несколько частей – первую часть продиктует директор музея-заповедника «Владивостокская крепость» Виктор Шалай. Вторую часть – литературный критик Галина Юзефович. Герасимов прочитает третью часть. Последнюю часть диктанта прочитает телеведущая и журналист Яна Чурикова.