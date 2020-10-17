МИД Армении сообщил об атаке территории азербайджанскими беспилотниками

В Министерстве иностранных дел Армении сообщили об атаке территории страны беспилотными летательными аппаратами вооруженных сил Азербайджана.

По заявлению МИД, удары пришлись на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Сюникской области Армении, где полеты иностранных беспилотников зарегистрировали системы ПВО.

«К счастью, обошлось без жертв», - указали в заявлении на сайте ведомства.

В министерстве также отметили, что инцидент произошел через несколько часов после появления сообщений об обстреле ВС Армении населенного пункта Ордубад в Нахичеванской Автономной Республике, которые, по словам ведомства, являлись дезинформацией.

МИД Армении добавил, что осуждает деятельность Азербайджана по расширению конфликта, подчеркнув, что посягательства на территорию государства получат «адекватный ответ».

Ранее на юге Армении была объявлена воздушная тревога в нескольких городах вблизи зоны карабахского конфликта.