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Глава администрации Выборгского района ЛО задержан по подозрению в мошенничестве

Кирилл Васин
12:35 17.10.2020
По данным следствия, мошенники перевели на счета подконтрольных юрлиц сумму более 700 миллионов рублей, после чего распределили ее между собой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: global78.ru

Глава администрации Выборгского района Ленинградской области задержан по подозрению в мошенничестве, которое повлекло за собой ущерб более чем на 700 миллионов рублей. Об этом рассказала  старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК ЛО Мария Добрынина.

По данным следствия, подозреваемый совместно с председателем комитета финансов администрации района и другими людьми, обманывая подчиненных, с использованием документов с ложными сведениями о работах по ремонту зданий и помещений в Выборге, которые выполнены не были, оплатили якобы выполненные работы средствами из местного бюджета. Сумму более 700 миллионов рублей перевели на счета подконтрольных юрлиц, после чего распределили между собой.

«В рамках расследования уголовного дела следователи регионального управления СК совместно с сотрудниками полиции провели ряд обысков по месту жительства и работы подозреваемого», - отметила Добрынина.

Отмечается, что следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а также соучастников. Принимаются меры по возмещению ущерба.

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