Во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем истории

Национальная церемония прощания с убитым учителем пройдет во Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информацию правительства.

На данный момент власти обсуждают вопрос о дате проведения прощальной церемонии с родственниками убитого учителя.

Учитель был убит в пятницу – ему перерезали горло. Следствие считает, что поводом для убийства стала профессиональная деятельность учителя. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом, однако у следствия нет оснований для подтверждения мнения лидера страны.