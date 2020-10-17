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Во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем истории

Алексей Курильченко
12:35 17.10.2020
Власти обсуждают вопрос даты проведения с родственниками погибшего.
Во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем истории
© Фото: ТРК Звезда

Национальная церемония прощания с убитым учителем пройдет во Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информацию правительства.

На данный момент власти обсуждают вопрос о дате проведения прощальной церемонии с родственниками убитого учителя.

Учитель был убит в пятницу – ему перерезали горло. Следствие считает, что поводом для убийства стала профессиональная деятельность учителя. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом, однако у следствия нет оснований для подтверждения мнения лидера страны.

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