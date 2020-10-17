Проект о выборе управляющей организации внесен в Госдуму

Законодательное собрание Красноярского края внесло в Государственную думу Российской Федерации законопроект, позволяющий собственникам многоквартирных домов выбирать управляющую организацию. Для этого необходимо, чтобы за нее проголосовали более 50% собственников. О внесении законопроекта сообщило агентство РИА Новости.

Согласно действующему закону, для выбора управляющей организации требовалось простое большинство голосов собственников от участвующих в общем собрании. Решение о выборе организации могло быть принято всего четвертью голосов от всех собственников. Это приводило к периодическим фальсификациям протоколов и подкупам избирателей.

Отмечается, что новый законопроект позволит собственникам прийти к согласию при выборе управляющей организации и избежать конфликтных ситуаций.