МИД ФРГ: «Северный поток-2» будет достроен
По мнению главы МИД ФРГ, завершение строительства является лишь вопросом времени.
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Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас завил, что проект газопровода «Северный поток-2» будет завершен, однако неизвестно, когда это произойдет.
«Я исхожу из того, что "Северный поток-2" будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы принимаем решения о нашей энергетической политике и энергоснабжении здесь, в Европе» - сообщил министр в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По словам министра, Германия поступает точно так же, как и США, которые «реализуют свое право на энергетическую политику». Соединенные Штаты активно выступают против строительства «Северного потока-2», вводя санкции против строительных компаний.