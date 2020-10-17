МИД ФРГ: «Северный поток-2» будет достроен

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас завил, что проект газопровода «Северный поток-2» будет завершен, однако неизвестно, когда это произойдет.

«Я исхожу из того, что "Северный поток-2" будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы принимаем решения о нашей энергетической политике и энергоснабжении здесь, в Европе» - сообщил министр в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам министра, Германия поступает точно так же, как и США, которые «реализуют свое право на энергетическую политику». Соединенные Штаты активно выступают против строительства «Северного потока-2», вводя санкции против строительных компаний.