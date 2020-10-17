Небо в Красноярске затянуло черным дымом

По информации местного управления МЧС, в одном из производственных зданий города Красноярск произошел пожар. На данный момент площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. В управлении также сообщили, что на место пожара уже прибыли 11 пожарных расчетов – в ликвидации принимают участие около 30 человек.

По предварительной информации, задние было закрыто на ремонт. Причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности во время ремонта кровли, считают сотрудники МЧС.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, причиной для сильного задымления стало горение битума на крыше.