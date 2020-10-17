Минздрав: в РФ создают препарат для остановки размножения коронавируса

Препарат от коронавирусной инфекции, который будет прицельно останавливать размножение вируса, сейчас разрабатывается в РФ и пока находится на стадии доклинических испытаний.

Как заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов, специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, на данный момент нет.

«Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», - пояснил Рахим Хаитов.

Ранее стало известно, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал дексаметазон пока единственным эффективным терапевтическим средством от COVID-19 для пациентов, у которых наблюдается тяжелая форма вируса.