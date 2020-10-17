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«Пытается добавить жару в шоу»: эксперт оценил избирательную кампанию Трампа

Кирилл Васин
11:52 17.10.2020
Как отметил Рогулев, Дональд Трамп отстает от Джо Байдена, уступает в президентской гонке. Для сокращения разрыва ему нужно применять нестандартные ходы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: White House, Globallookpress

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев считает, что президент США Дональд Трамп пытается «расшевелить» избирателей и спасти свою кампанию, для чего иногда «устраивает шоу». В разговоре со «Звездой» эксперт отметил, что в этом нет ничего необычного.

По его словам, президентские выборы в США постоянно представляют собой большое шоу, они всегда проводились шумно. Но в этом году из-за пандемии и кризиса это было свернуто, значительная часть кампании не проводилась.

«Сейчас Трамп пытается компенсировать и “добавить жару” в это шоу, “зажигает”. Он пытается активизировать кампанию, но чего-то экстравагантного у него нет. Если вспомнить других президентов: Билл Клинтон на саксофоне играл, Обама танцевал и играл в баскетбол. Это типичное поведение для американских публичных политиков, которые стремятся к лидерству», - считает Рогулев.

Как отметил эксперт, Дональд Трамп отстает от Джо Байдена, уступает в президентской гонке. Для сокращения разрыва ему нужно применять нестандартные ходы.

«Трамп отстает от конкурента, ситуация в стране плохая для него. Вот он и пытается расшевелить избирателя, привлечь к себе внимание, но это было всегда. Что касается “черного пиара”, то напомню: Барака Обаму, к примеру, на билбордах изображали в чалме и с бородой. Ну и что? Ничего особенного», - заключил Рогулев.

Ранее Трамп, выступая в консервативном и религиозном штате Северная Каролина, заявил, что является второй по популярности личностью после Иисуса Христа.

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