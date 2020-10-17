В стране и мире МО Азербайджана сообщило об уничтожении Су-25 ВС Армении Алексей Курильченко По информации Баку, самолет был сбит на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. © Фото: ArmeniaMOD, Facebook Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении штурмовика Су-25, принадлежащего вооруженным силам Армении.

«17 октября около 11:11 (10:11 по московскому времени) метким огнем наших подразделений ПВО был уничтожен самолет Су-25, принадлежащий ВС Армении, который пытался нанести авиаудары по позициям наших частей в направлении Джебраильского района» - сообщили в военном ведомстве. Ранее на линии соприкосновения был сбит еще один Су-25 Армении. Согласно заявлениям минобороны страны, штурмовик был уничтожен истребителем F-16 ВВС Турции, который вылетел с аэродрома города Гянджа в Азербайджане.. Власти Турции опровергли эти сообщения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика