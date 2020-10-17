В стране и мире Сумма штрафов вернувшимся из-за границы москвичам превысила миллион рублей Алексей Курильченко Наказанию подверглись туристы, не предоставившие результаты ПЦР-тестирования по возвращению в Россию. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости По данным, опубликованным на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора, общая сумма штрафов за непредоставление результатов ПЦР-тестирования после визита за границу превысила миллион рублей.

«По результатам дел, рассмотренных судами, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн 23 тыс. 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний» — говорится в сообщении управления.

Ранее стало известно о самых популярных направлениях для внутреннего туризма. В пятерке лучших оказались Краснодар, Калининград, Минеральные воды, Санкт-Петербург и Махачкала. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика