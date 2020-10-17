Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» трансформации делового климата в сфере экспорта товаров и услуг. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что речь идет о мероприятиях на 2020-2022 годы. Нормы актуализируют, беря во внимание предложения бизнеса. В документе говорится о мероприятиях по модернизации мер государственной поддержки, а также смягчении валютного регулирования, упразднении барьеров для ввоза важных товаров из-за рубежа, цифровизации и так далее.

В частности, государственным органам поручается подготовить предложения по снижению пошлин на сырье и оборудование из-за границы, которые необходимы для создания продукции, ориентированной на экспорт. Также усовершенствуют регулирование транспортировки товаров, к примеру, - сократят сроки получения разрешений по крупногабаритному транспорту.

Ранее Мишустин заявил, что правительство выделит 12 миллиардов рублей на создание новых школьных мест в четырех регионах России.