В стране и мире Коронавирус В России за сутки подтверждены 14 922 случая заражения коронавирусом Кирилл Васин Справились с коронавирусом за минувшие сутки 8 617 россиян. Всего выздоровели 1 065 199 человек. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости За сутки в России подтвердились 14 922 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 384 235. Такие данные приводит оперативный штаб. Справились с коронавирусом за минувшие сутки 8 617 россиян. Всего выздоровели 1 065 199 человек. На 17 октября в стране проведено 53,3 миллиона тестов на коронавирус. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика