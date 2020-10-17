В стране и мире В Азербайджане сообщили о 13 погибших при обстреле Гянджи Кирилл Васин До этого Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило о новом обстреле Степанакерта и Шуши. © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости В МЧС Азербайджана сообщили, что 13 человек погибли и 52 пострадали при обстреле азербайджанского города Гянджа. «Спасатели извлекли из-под завалов тела 13 человек. Ранены 52 человека», - рассказали РИА Новости в МЧС Азербайджана. До этого Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о новом обстреле Степанакерта и Шуши и повреждении гражданской инфраструктуры. Ранее на юге Армении была объявлена воздушная тревога в городе Капан. До этого в спасательном ведомстве отметили, что сирена сработала также в городах Горис и Мегри. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика