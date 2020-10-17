В Азербайджане сообщили о 13 погибших при обстреле Гянджи
До этого Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило о новом обстреле Степанакерта и Шуши.
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В МЧС Азербайджана сообщили, что 13 человек погибли и 52 пострадали при обстреле азербайджанского города Гянджа.
«Спасатели извлекли из-под завалов тела 13 человек. Ранены 52 человека», - рассказали РИА Новости в МЧС Азербайджана.
До этого Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о новом обстреле Степанакерта и Шуши и повреждении гражданской инфраструктуры.
Ранее на юге Армении была объявлена воздушная тревога в городе Капан. До этого в спасательном ведомстве отметили, что сирена сработала также в городах Горис и Мегри.