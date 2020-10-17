Нижний Тагил занесло первым снегом - видео
Прогнозы синоптиков оказались верны
© Видео: mishugovaelena, Instagram © Фото: KRASOTKIvse, ВКонтакте
Жители Нижнего Тагила выложили в социальные сети видео с выпадением первого снега в городе. Осадки продолжались несколько часов, землю в городе накрыло снежным слоем.
Синоптики предполагают, что снежное покрывало продержится недолго – температура воздуха в городе будет сохраняться на уровне нуля градусов.
Также сегодня первый снег выпал в Свердловской области. Об этом жители области рассказали в соцсетях.