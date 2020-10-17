В стране и мире Нижний Тагил занесло первым снегом - видео Алексей Курильченко Прогнозы синоптиков оказались верны © Видео: mishugovaelena, Instagram © Фото: KRASOTKIvse, ВКонтакте Жители Нижнего Тагила выложили в социальные сети видео с выпадением первого снега в городе. Осадки продолжались несколько часов, землю в городе накрыло снежным слоем. Синоптики предполагают, что снежное покрывало продержится недолго – температура воздуха в городе будет сохраняться на уровне нуля градусов. Также сегодня первый снег выпал в Свердловской области. Об этом жители области рассказали в соцсетях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика