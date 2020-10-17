Пародия Галкина на Зеленского привела в ярость украинцев

Максим Галкин записал пародию на президента Украины Владимира Зеленского и его пять вопросов для украинцев, на которые они должны ответить на местных выборах 25 октября.

В видео, которое появилось на официальной странице в Instagram Галкина, он в образе Зеленского задает свои пять вопросов украинцам. К примеру, он поинтересовался, можно ли депутатов ставить в угол, стоит ли сокращать население Украины до 300 депутатов, можно ли легализовать медицинский канабис для тяжелобольных чиновников и стоит ли выводить на международное обсуждение соблюдение первого закона Ньютона.

Мнения подписчиков Галкина по поводу ролика разделились. Поклонники юмориста из Украины острее всего отреагировали на пародию.

«Что за бред! Наш президент не такой», - отметила одна из подписчиц.

Еще одна из комментировавших подчеркнула, что в ее глазах этим роликом Галкин «унизил себя».

Но были и те, кто похвалил юмориста за правдоподобность и хорошее владение украинским языком. Один из комментаторов даже отметил, что у Галкина украинский лучше, чем у самого Зеленского.

Как ранее заявил Зеленский, 25 октября гражданам предстоит ответить на пять вопросов: про введение пожизненного заключения за коррупцию, о создании на Донбассе свободной экономической зоны, об использовании гарантий Будапештского меморандума, про сокращение депутатского корпуса и легализацию канабиса в медицинских целях.