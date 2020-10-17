В Одессе вернут имя маршала Жукова проспекту Небесной Сотни

В Одессе продолжается процедура возвращения городским улицам предыдущих названий. Новой победой мэрии в этом вопросе стало принятое городской историко-топонимической комиссией вернуть прежние названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези.

«Комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии», - сообщил мэр Геннадий Труханов.

Названия проспекта и улицы были переименованы решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации. Однако, как подчеркнул Труханов, на возвращение названий указанным улицам есть «все законные основания».

Мэр пояснил в Facebook, что маршал Георгий Жуков является борцом с фашизмом, поэтому не подпадает под закон о декоммунизации. А 25-я Чапаевская Дивизия - легендарное формирование, которое защищало Одессу от оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

Геннадий Труханов добавил, что в Одессе сделают все возможное, чтобы окончательно восстановить «историческую справедливость».