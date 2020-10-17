Макрон назвал атаку с обезглавливанием в Париже терактом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обезглавленный в Эраньи школьный учитель стал жертвой террористического акта.

По словам французского лидера, преподаватель был убит за то, что беседовал с учениками, раскрывая им знания о свободе слова и веры.

«Один из наших сограждан <...> был убит сегодня, потому что он преподавал, потому что он учил студентов свободе слова, свободе верить и не верить», - цитируют главу государства Le Figaro.

Ранее сообщалось, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен прервал свой визит в Марокко и срочно направляется в Париж. Возвращение министра связано с произошедшей вечером 16 октября трагедией. У здания школы учитель был обезглавлен мужчиной, ликвидированным в ходе задержания.