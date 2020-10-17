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За прошедшие сутки 56 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

Анна Берестовая
00:36 17.10.2020
На территории России за тот же период отмечено 15 150 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки 56 пациентов с COVID-19 умерли в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В столице за минувшие сутки скончались 56 человек, инфицированных COVID-19. Факт заражения коронавирусом был подтвержден результатами тестов. Кроме того, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония.

Соответствующую статистику предоставляет московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего на территории за тот же период России было зарегистрировано 15 150 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что в настоящее время в мире отсутствуют лекарственные препараты, которые демонстрировали бы эффект в борьбе с COVID во всех случаях.

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