За прошедшие сутки 56 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

В столице за минувшие сутки скончались 56 человек, инфицированных COVID-19. Факт заражения коронавирусом был подтвержден результатами тестов. Кроме того, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония.

Соответствующую статистику предоставляет московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего на территории за тот же период России было зарегистрировано 15 150 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что в настоящее время в мире отсутствуют лекарственные препараты, которые демонстрировали бы эффект в борьбе с COVID во всех случаях.