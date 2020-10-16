В стране и мире Минпромторг поставил в полном объеме аппараты ИВЛ в регионы в рамках госконтракта Кирилл Васин Аппараты поставлены в соответствии с заявленной Минздравом потребностью. © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости Минпромторг в полном объеме поставил в регионы России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в соответствии с потребностью Минздрава в рамках госконтракта. «В соответствии с заявленной Минздравом России потребностью, аппараты ИВЛ уже поставлены в регионы РФ в полном объеме в рамках государственного контракта», - рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. Ранее в Минпромторге рассказали, будут ли закрывать предприятия сервиса и торговли из-за COVID-19. По словам главы министерства Дениса Мантурова, предприятия сервиса и торговли могут продолжить работу, если они соблюдают требования Роспотребнадзора. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика