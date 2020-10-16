Правительство утвердило выходные дни в 2021 году

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, 5 ноября и 31 декабря 2021 года станут выходными днями. Это обусловлено тем, что 2 и 3 января нового года выпадают на субботу и воскресенье и являются праздничными днями. Постановление о праздничных днях доступно на сайте правительства РФ.

Нерабочий день в субботу 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля. Таким образом, в феврале у россиян будет три выходных дня подряд: с 21 по 23 число.

Согласно постановлению, в 2021 году в России будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая и с 4 по 7 ноября.