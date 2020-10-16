Роскосмос показал кадры монтажа емкостей для ракетного топлива на стартовом комплексе «Ангара»

В госкорпорации «Роскосмос» сообщили о начале монтажа системы дозаправки ракет на стартовом комплексе «Ангара» космодрома Восточный. На данный момент идет установка резервуаров для хранения ракетного топлива нафтила. Емкости были транспортированы с площадки хранения Промышленной строительно-эксплуатационной базы, сообщается на сайте корпорации.

Ранее, в конце декабря 2019 года, на космодроме был произведен монтаж емкостей для хранения кислорода и азота. Сообщается, что специалисты ЦЭНКИ и подрядочных компаний завершили работы досрочно.

Космический центр «Восточный» является филиалом Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и входит в состав госкорпорации Роскосмос. Космическое оборудование поставляется на космодром с 2018 года. На данный момент на «Восточном» находятся составные части 18 систем.