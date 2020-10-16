Дом вместе с женщиной провалился под землю под Брянском

Частный дом в поселке Вышков Брянской области ушел под землю, об этом сообщили в управлении МЧС по Брянской области. По словам очевидцев произошедшего, половина дома, поделенного между двумя семьями, провалилась на глубину не менее шести метров. Инцидент произошел рано утром, примерно в 04:30.

На данный момент обстоятельства происшествия выясняются. В МЧС предполагают, что дом мог уйти под землю из-за резкого провала грунта.

По предварительным данным МЧС, в момент происшествия в доме находились люди. Одна из жительниц дома могла оказаться под завалом.