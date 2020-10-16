В пожаре на Сахалине погибли десятки домашних животных: несколько хозяйственных построек и домов вспыхнули в частном секторе города Оха.

Все началось рано утром, за час до рассвета. По данным местного МЧС, заполыхало около тысячи квадратных метров.

Жильцы успели выбежать на улицу и перебраться к родственникам, никто из них не пострадал. Сейчас пламя пытаются сбить пять пожарных расчетов.

Пока неясно, что стало причиной возгорания. По предварительной версии, дело в неисправной электропроводке.