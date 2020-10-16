«Отвесил США сильную пощечину»: китайцы о заявлении Лаврова по СНВ-3

Пользователи китайского портала Guancha остались довольны комментарием главы МИД РФ Сергея Лаврова на заявление США по СНВ-3.

«Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам сильную пощечину, одобряю», - написал один из комментаторов портала.

Другие выразили мнение, что в США сложно построить политическую карьеру без подобных заявлений и задумались, будет ли действовать соглашение со Штатами в случае достижения договоренности, если на выборах победит Байден, а не Трамп.

Ранее Лавров отметил, что заявления США по поводу близости договоренности с РФ о стратегических вооружениях и о позиции Москвы по поводу вовлечения в этот процесс Китая нечистоплотны.